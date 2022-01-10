BURNEY, KEOSHA LASHAE 01/08/2022

Age: 30 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 140

FTA-ASSUALT ON EMERGENCY MEDICAL TECHNICIAN - MISDEMEANOR Bond: $7015.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-CHILD NOT IN REAR SEAT - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET