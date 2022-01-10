HARVEY, ZARIA SHERICE 01/09/2022

Age: 21 Sex: F Race: B Height: 507 Weight: 200

FTA-DISORDERLY CONDUCT-SCHOOL - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET