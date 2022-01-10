MARTINEZ-REYES, MANUEL EFRAIN 01/09/2022
Age: 32 Sex: M Race: W Height: 507 Weight: 220
FTA-RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-ASSAULT ON GOVT OFFICIAL/EMPLY (2) - MISDEMEANOR Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET