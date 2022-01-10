WEAVER, CARLOS MAURICE 01/09/2022
Age: 34 Sex: M Race: B Height: 509 Weight: 195
PROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
PAROLE VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-DWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
REVIEW-SHOW COMPLIANCE - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET