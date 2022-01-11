HODGES, KENNETH LEE 01/10/2022
Age: 43 Sex: M Race: W Height: 506 Weight: 125
POSSESSION FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS OF DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
VIOLATION OF RELEASE CONDITONS-BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
VIOLATIONS OF RELEASE CONDITIONS-FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
VIOLATIONS OF RELEASE CONDITIONS-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
VIOLATIONS OF RELEASE CONDITIONS-POSS STOLEN GOODS/PROP - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
VIOLATIONS OF RELEASE CONDITIONS-SAFECRACKING - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET