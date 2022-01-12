MANSFIELD, MICHAEL TYRELL 01/11/2022
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160
FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $80000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF A FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET