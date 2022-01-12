MANSFIELD, MICHAEL TYRELL 01/11/2022

Age: 19 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160

FINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESSION OF FIREARM BY FELON - FELONY Bond: $80000.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

BREAK OR ENTER MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

LARCENY OF A FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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