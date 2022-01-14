WHITEHURST, MONTA DEMONTE 01/13/2022
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 506 Weight: 145
MAINTN VEH/DWELL/PLACE CS - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
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POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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PWIMSD HEROIN - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
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