POWELL, DONTRELL RAY-SHAWN 01/16/2022
Age: 18 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 147
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CARRYING CONCEALED GUN - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN FIREARM - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS MARIJ > 1/2 TO 1 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET