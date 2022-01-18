GARFIELD, SHAKILA MICHELLE 01/17/2022

Age: 30 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 175

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC

Judicial Status: PRET

FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $6000.00 Type: SECU Status: INAC

Judicial Status: PRET

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