GARFIELD, SHAKILA MICHELLE 01/17/2022
Age: 30 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 175
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
ASSAULT GOVT OFFICIAL/EMPLY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INAC
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $6000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET