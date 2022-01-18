STANCIL, CLEOTIS LEE 01/17/2022
Age: 40 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 210
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
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Judicial Status: PRET
FTA-SIMPLE POSSESS SCH VI CS (M) - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INAC
Judicial Status: PRET