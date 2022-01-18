COREY, JAMES ARTHUR 01/18/2022
Age: 40 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 160
ASSAULT ON A FEMALE-VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSS CS PRISON/JAIL PREMISES - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET