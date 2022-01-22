GRADY, DARLENE 01/20/2022
Age: 56 Sex: F Race: B Height: 510 Weight: 230
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Judicial Status: PRET
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FTA- SHOPLIFTING CONCEALMENT GOODS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTI
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FTA-DRIVE ALLOW MV NO REGISTRATION - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FTA-NO LIABILITY INSURANCE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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