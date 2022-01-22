PARKER, JEREMIAH ALLAN 01/20/2022
Age: 42 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 185
OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAKING AND OR ENTERING - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESSION OF STOLEN GOODS/PROPERTY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY AFTER BREAK/ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
CONSPIRE COMMIT FEL LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FELONY LARCENY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FELONY LARCENY - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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FELONY LARCENY - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-FAIL TO WORK AFTER PAID - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $11015.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: USC Status: ACTI
Judicial Status: PRET