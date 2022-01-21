CLARK, KEVIN MAURICE 01/20/2022
Age: 28 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 160
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Judicial Status: PRET
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POSS. MARIJUANA PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET