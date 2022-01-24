HINES, JONATHAN DAVID 01/23/2022
Age: 36 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 200
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $30000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET