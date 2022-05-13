222974 NATASHA BYNUM May 13, 2022 7 hrs ago 1 of 2 BYNUM, NATASHA RENEA 05/12/2022Age: 22 Sex: F Race: B Height: 506 Weight: 178FTA-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA-BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $300.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Natasha Bynum Natasha Renea Status Criminal Law Crime Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Special Editions Her Magazine - May 2022 Spotlight on Real Estate What 2 Watch Medical Directory Eastern NC Living - March 2022 Greenville Life in the East Duplin County Visitors Guide SENC Magazine - Spring 2022 Her Magazine - Bridal 2022 Winterville Magazine Ayden Magazine Best of Greenville 2021 Tweets by reflectornews The Daily Reflector