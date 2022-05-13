BYNUM, NATASHA RENEA 05/12/2022

Age: 22 Sex: F Race: B Height: 506 Weight: 178

FTA-SIMPLE ASSAULT - MISDEMEANOR Bond: $500.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

FTA-BREAK/ENTER TERRORIZE/INJURE - FELONY Bond: $300.00 Type: SECU Status: ACTI

Judicial Status: PRET

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