RAZOR, STEVEN ALLEN 05/16/2022
Age: 32 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 210
FIRST DEGREE BURGLARY - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $12500.00 Type: SECU Status: ACTI
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BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $22500.00 Type: SECU Status: ACTI
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BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $12500.00 Type: SECU Status: ACTI
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BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $12500.00 Type: SECU Status: ACTI
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LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTI
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LARCENY AFTER BREAK/ ENTER - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
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