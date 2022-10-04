PUGH, KEVONTAY MALIK 10/03/2022
Age: 19 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 230
OPEN CONTAINER ALCOHOL VIOL - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
ASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
BREAK OR ENTER A MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
LARCENY OF MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
POSSESS STOLEN MOTOR VEHICLE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FELONY LARCENY - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO WEAR SEAT BELT-DRIVER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DRIVE AFTER CONSUMING<21 - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
RECKLESS DRVG-WANTON DISREGARD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FLEE/ELUDE ARREST WM/V - FELONY Bond: $75000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SPEEDING - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FAIL STOP STOPSIGN/FLSH RED LT - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
HIT/RUN LEAVE SCENE PROP DAM - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTI
Judicial Status: PRET
FTA-MIS PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET
SIMPLE POSSESS SCH VI CS - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTI
Judicial Status: PRET