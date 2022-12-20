227855 MARY MIDGETT Dec 20, 2022 1 hr ago 1 of 2 MIDGETT, MARY NICOLE 12/19/2022Age: 35 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 185PROBATION VIOLATION-POSSESS SCHEDULE I - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Mary Midgett Mary Nicole Criminal Law Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 What 2 Watch SENC Magazine - Winter 2022 Eastern Living - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Greene Living - Fall 2022 Brew Scene - Fall 2022 Living in Pitt County - 2022 Farmville Magazine - Fall 2022 Medical Directory 2022