228376 JAMAR SAVAGE Jan 17, 2023 2 hrs ago 1 of 2 SAVAGE, JAMAR RASHAWN 01/16/2023Age: 31 Sex: M Race: B Height: 605 Weight: 205FTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRETFTA-MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Tags Jamar Savage Jamar Rashawn Status Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 What 2 Watch SENC Magazine - Winter 2022 Eastern Living - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Greene Living - Fall 2022 Brew Scene - Fall 2022 Living in Pitt County - 2022