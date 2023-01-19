228416 KEYSHAWN CHAPMAN Jan 19, 2023 1 hr ago 1 of 2 CHAPMAN, KEYSHAWN MALIK 01/19/2023Age: 24 Sex: M Race: B Height: 508 Weight: 130FLEE/ELUDE ARREST W/MV - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFAIL TO HEED LIGHT OR SIREN - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Linguistics Criminal Law Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 What 2 Watch SENC Magazine - Winter 2022 Eastern Living - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Greene Living - Fall 2022 Brew Scene - Fall 2022 Living in Pitt County - 2022