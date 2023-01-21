228426 JOVAN PETERSON Jan 21, 2023 Jan 21, 2023 Updated 2 hrs ago 1 of 2 PETERSON, JOVAN OMAR 01/19/2023Age: 40 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 185FELONY PROBATION VIOLATION OUT OF COUNTY - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETTRAFFICKING IN COCAINE - FELONY Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETPWISD COCAINE - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 What 2 Watch SENC Magazine - Winter 2022 Eastern Living - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Greene Living - Fall 2022 Brew Scene - Fall 2022 Living in Pitt County - 2022