228559 FRANKLIN MITCHELL Jan 26, 2023 52 min ago 1 of 2 MITCHELL, FRANKLIN SALVADAR 01/25/2023Age: 33 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 155FTA-CHILD ABUSE - MISDEMEANOR Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA-COMMUNICATING THREATS - MISDEMEANOR Bond: $4000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETPOSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Criminal Law Printers Printing Crime Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 What 2 Watch SENC Magazine - Winter 2022 Eastern Living - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Greene Living - Fall 2022 Brew Scene - Fall 2022 Living in Pitt County - 2022