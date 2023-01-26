228563 DEBORAH WHITE Jan 26, 2023 52 min ago 1 of 2 WHITE, DEBORAH BRYANT 01/25/2023Age: 52 Sex: F Race: W Height: 504 Weight: 220OBTAIN PROPERTY FALSE PRETENSE - FELONY Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFELONY LARCENY - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETMISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Crime Criminal Law Law Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 What 2 Watch SENC Magazine - Winter 2022 Eastern Living - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Greene Living - Fall 2022 Brew Scene - Fall 2022 Living in Pitt County - 2022