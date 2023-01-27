228587 YOLANDA BAKER Jan 27, 2023 13 min ago 1 of 2 BAKER, YOLANDA RENAYE 01/26/2023Age: 48 Sex: F Race: B Height: 504 Weight: 0PROBATION VIOLATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETEXTRADITION/FUGITIVE OTH STATE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Criminal Law Law Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions ENC Food Guide - 2023 Greenville Magazine - Winter 2023 What 2 Watch Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Eastern Living - November 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022