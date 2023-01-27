228594 OLGA KOLESNIKOVA Jan 27, 2023 14 min ago 1 of 2 KOLESNIKOVA, OLGA 01/27/2023Age: 32 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 145CHILD ABUSE (MISD) - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRETDRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRETRECKLESS DRIVING TO ENDANGER - MISDEMEANOR Bond: $1500.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Tags Law Printers Printing Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions ENC Food Guide - 2023 Greenville Magazine - Winter 2023 What 2 Watch Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Eastern Living - November 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022