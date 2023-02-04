228772 HAROLD STEVENSON Feb 4, 2023 2 hrs ago 1 of 4 STEVENSON, HAROLD 02/03/2023Age: 68 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 157DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETDWLR IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETPOSSESS MARIJUANA UP TO 1/2OZ - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Printers Printing Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions ENC Food Guide - 2023 Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022