228882 BRANDON EDWARDS Feb 9, 2023 Feb 9, 2023 Updated 57 min ago 1 of 2 EDWARDS, BRANDON EARL 02/08/2023Age: 30 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 140FTA-CIVIL REVOCATION DR LIC - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA-DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions ENC Food Guide - 2023 Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Her Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022