228915 ROBERTO GUTIERREZ Feb 10, 2023 1 hr ago 1 of 2 GUTIERREZ, ROBERTO JOSE 02/09/2023Age: 21 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 185INTERFERE ELECT MONITOR DEV - FELONY Bond: $5000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETPOST RELEASE VIOLATION - FELONY Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTIJudicial Status: PROB Tags Law Criminal Law Printers Printing Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Eastern Living - January 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022