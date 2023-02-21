229157 LANARDO WARD Feb 21, 2023 1 hr ago 1 of 2 WARD, LANARDO EISHMONTE 02/20/2023Age: 37 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 169FINANCIAL CARD FRAUD - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRETFINANCIAL CARD THEFT - FELONY Bond: $40000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Criminal Law Crime Law Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Eastern Living - January 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022