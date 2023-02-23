229196 FRANKLIN MITCHELL Feb 23, 2023 Feb 23, 2023 Updated 1 hr ago 1 of 2 MITCHELL, FRANKLIN SALVADAR 02/21/2023Age: 33 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 155FELONY POSSESSION OF COCAINE - FELONY Bond: $3000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Eastern Living - January 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022