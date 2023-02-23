229207 AMANDA WEBB Feb 23, 2023 Feb 23, 2023 Updated 1 hr ago 1 of 2 WEBB, AMANDA RAE 02/21/2023Age: 42 Sex: F Race: W Height: 507 Weight: 190FELONY LARCENY - FELONY Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA-ATTEMPTED LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA-DWLR NOT IMPAIRED REV - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: UNSC Status: INACJudicial Status: PRET Tags Criminal Law Crime Law Physics Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Eastern Living - January 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022