229210 JUSTICE REYNOLDS Feb 23, 2023 Feb 23, 2023 Updated 1 hr ago 1 of 2 REYNOLDS, JUSTICE XAVIER 02/21/2023Age: 26 Sex: M Race: W Height: 510 Weight: 130VIOLATION OF RELEASE CONDITIONS : PERSON CHARGED WITH DOMEST - MISDEMEANOR Bond: $100000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETDV PROTECTIVE ORDER VIOL - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Sports Linguistics Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Eastern Living - January 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022