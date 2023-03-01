229350 JAVIAN TAYLOR Mar 1, 2023 Mar 1, 2023 Updated 19 min ago 1 of 2 TAYLOR, JAVIAN LAQUEZ 02/27/2023Age: 22 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 125FAILURE TO REGISTER SEX OFFENDER - FELONY Bond: $0.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETSEX OFFENDER UNLAWFULLY ON PREMISES - FELONY Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Eastern Living - January 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Albemarle Magazine - Winter 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022