229410 TRABIAN BARNES Mar 4, 2023 Mar 4, 2023 Updated 25 min ago 1 of 2 BARNES, TRABIAN DEMOND 03/02/2023Age: 21 Sex: M Race: B Height: 603 Weight: 150SECOND DEGREE TRESPASS - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022