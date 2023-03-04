229417 MOISES DIAZ-BALTAZAR Mar 4, 2023 28 min ago 1 of 2 DIAZ-BALTAZAR, MOISES SALVADOR 03/03/2023Age: 35 Sex: M Race: W Height: 508 Weight: 179INTOXICATED AND DISRUPTIVE - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRETRESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INACJudicial Status: PRETPROBATION VIOLATION-DWI LEVEL II - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Tags Law Criminal Law Printers Printing Linguistics Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022