229425 CLINT SMITH Mar 4, 2023 28 min ago 1 of 2 SMITH, CLINT ROSS 03/03/2023Age: 41 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 185PROBATION VIOLATION - DRUG PARA-USE/POSSESS - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETPROBATION VIOLATION - SPEEDING TO ELUDE ARREST - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Criminal Law Law Crime Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022