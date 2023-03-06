229470 ALEXANDER BULLARD Mar 6, 2023 Mar 6, 2023 Updated 1 hr ago 1 of 2 BULLARD, ALEXANDER BEECHER 03/04/2023Age: 29 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 240INJURY TO PERSONAL PROPERTY - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRETASSAULT ON A FEMALE - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: NBND Status: ACTIJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Inspire Magazine 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022