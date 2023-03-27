229963 MICHAEL TYSON Mar 27, 2023 Mar 27, 2023 Updated 34 min ago TYSON, MICHAEL 03/24/2023Age: 31 Sex: M Race: B Height: 600 Weight: 170ASSAULT BY STRANGULATION - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETVIOLATION OF PRETRIAL RELEASE- ASSAULT BY STRANGULATION - FELONY Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETVIOLATION OF PRETRIAL RELEASE-ASSAULT INFLICT SERIOUS INJ - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRET Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 SENC Magazine - Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022