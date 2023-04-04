230177 RUSSELL COBURN Apr 4, 2023 1 hr ago 352723_201.jpg RUSSELL COBURN 352723_202.jpg RUSSELL COBURN COBURN, RUSSELL ADAM 04/03/2023Age: 61 Sex: M Race: B Height: 510 Weight: 300HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $20000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETSHOPLIFTING CONCEALMENT OF GOODFS - MISDEMEANOR Bond: $2000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Crime Law Criminal Law Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022