230209 TERESSA FORD Apr 5, 2023 51 min ago 645910_011.jpg TERESSA FORD 645910_012.jpg TERESSA FORD FORD, TERESSA HOPE 04/04/2023Age: 47 Sex: F Race: W Height: 506 Weight: 185MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA- MISD PROB VIOL OUT OF COUNTY - MISDEMEANOR Bond: $3000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022