230212 JOQUAN SWINDELL Apr 5, 2023 55 min ago 186689_251.jpg JOQUAN SWINDELL 186689_252.jpg JOQUAN SWINDELL SWINDELL, JOQUAN RAHEEM 04/04/2023Age: 31 Sex: M Race: B Height: 601 Weight: 200ASSAULT ON A FEMALE-PV - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRETASSAULT ON A FEMALE-PV - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INACJudicial Status: PRET Tags Law Printers Printing Crime Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022