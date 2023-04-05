230217 TRAYVON HOWARD Apr 5, 2023 47 min ago 413725_011.jpg TRAYVON HOWARD 413725_012.jpg TRAYVON HOWARD HOWARD, TRAYVON LAMAR 04/04/2023Age: 26 Sex: M Race: B Height: 507 Weight: 135FIRST DEGREE STATUTORY SEX OFFENSE - FELONY Bond: $400000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETSTAT SEX OFF WITH CHILD <=15 - FELONY Bond: $200000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Crime Criminal Law Law Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022