230219 CHAMERE ARNOLD Apr 5, 2023 45 min ago 412536_011.jpg CHAMERE ARNOLD 412536_012.jpg CHAMERE ARNOLD ARNOLD, CHAMERE DUVON 04/04/2023Age: 18 Sex: M Race: B Height: 602 Weight: 165RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INACJudicial Status: PRETFLEE/ELUDE ARREST W/MV - MISDEMEANOR Bond: $5000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRET Tags Law Criminal Law Printers Printing Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022