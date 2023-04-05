230224 EDWARD MORGAN Apr 5, 2023 44 min ago 230599_101.jpg EDWARD MORGAN 230599_102.jpg EDWARD MORGAN MORGAN, EDWARD CHARLES 04/05/2023Age: 29 Sex: M Race: B Height: 511 Weight: 114DRIVING WHILE IMPAIRED - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETPOSSESS MARIJUANA - FELONY Bond: $7500.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Crime Criminal Law Latest e-Edition The Daily Reflector To view our latest e-Edition click the image on the left. Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022