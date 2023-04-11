230334 JACCOB CRAIG Apr 11, 2023 1 hr ago CRAIG, JACCOB AUSTIN 04/10/2023Age: 26 Sex: M Race: W Height: 509 Weight: 175FTA-POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $200.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Linguistics Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022