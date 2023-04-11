230344 VACHONDA JACKSON Apr 11, 2023 1 hr ago JACKSON, VACHONDA SHANIQUE 04/10/2023Age: 34 Sex: F Race: B Height: 503 Weight: 140RESISTING PUBLIC OFFICER - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETPROBATION VIOLATION - MISDEMEANOR Bond: $50000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA- MISDEMEANOR LARCENY - MISDEMEANOR Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA- HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRETFTA- HABITUAL LARCENY - FELONY Bond: $25000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Criminal Law Law Crime Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 What 2 Watch Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022