230473 EMANUEL RODRIGUEZ Apr 16, 2023 2 hrs ago RODRIGUEZ, EMANUEL RAY 04/16/2023Age: 21 Sex: M Race: W Height: 602 Weight: 180DISORDERLY CONDUCT - MISDEMEANOR Bond: $1000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Physics Law Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022