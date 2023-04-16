230474 JADISON ALLEN Apr 16, 2023 2 hrs ago ALLEN, JADISON THOMAS 04/16/2023Age: 22 Sex: M Race: B Height: 500 Weight: 145MAINTNVEH/DWELL/PLACE CS (M) - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRETPOSSESS MARIJ PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: ACTIJudicial Status: PRETPWISD MARIJUANA - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: ACTIJudicial Status: PRET Tags Law Criminal Law Printers Printing Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022