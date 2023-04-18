230486 LLOYD WATERS Apr 18, 2023 3 hrs ago WATERS, LLOYD NORMAN 04/17/2023Age: 30 Sex: M Race: W Height: 600 Weight: 160POSSESS DRUG PARAPHERNALIA - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INACJudicial Status: PRETPOSSESS METHAMPHETAMINE - FELONY Bond: $10000.00 Type: SECU Status: INACJudicial Status: PRETPOSSESS MARIJUANA UP TO 1/2 OZ. - MISDEMEANOR Bond: $0.00 Type: INCL Status: INACJudicial Status: PRET Tags Law Crime Chemistry Criminal Law Linguistics Printers Printing Latest eEditionThe Daily Reflector Get The App! Reflector Special Editions APG Eastern NC Progress Edition - 2023 SENC Magazine - Spring 2023 Her Magazine - Bridal 2023 ENC Food Guide - 2023 Greenville Magazine - Winter 2023 Eastern Living - January 2023 Ayden Magazine - Fall/Winter 2022 Winterville Magazine - November 2022 Best of Greenville - 2022 Living in Pitt County - 2022 Medical Directory 2022